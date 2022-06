Voor en Na: kleine Mediterraanse woning lekker opgefrist

Een oude Mediterraanse woning die heel veel sfeer en charme uitstraalt, maar hopeloos verwaarloosd en verouderd is. Leuk om te zien, maar absoluut niet aangenaam om in te wonen. Dit kleine huis moest letterlijk en figuurlijk even flink opgefrist worden. En dat is ook heel erg goed gelukt! Dit is weer een fraai onderkomen geworden dat ook als vakantiewoning prima te gebruiken valt. Stel je voor: vakantie in een huis als dit op het zonnige Italiaanse eiland Sicilië. Dankzij de architecte Giulia Pellegrino kan dat dan ook gebeuren. Kijk mee naar dit fraaie project!