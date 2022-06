Japanse architectuur | Shigeru Ban

Het interieur van dit paviljoen is ingericht met een verscheidenheid aan constructies en meubels (vele hiervan ook geconstrueerd uit kartonnen buizen) die gevarieerde activiteiten kunnen ondersteunen. Zo vinden we in het centrum van de cirkel verplaatsbare muren voor de displays met banken en stoelen en andere meubels daaromheen die uitnodigen tot ontspannen. De overal aanwezige papieren en kartonnen elementen typisch voor Shigeru Ban's ontwerpen geven het interieur de inmiddels bekende, uitnodigende sfeer. Daarnaast, zoals de architect in een interview over dit project vertelt, blijkt dat deze materialen veel resistenter zijn tegen aardbevingen en andere vormen van instabiliteit dan welk betonnen constructiemateriaal ook.

Dit besluit het overzicht van het werk van de Japanse architect Shigeru Ban, wiens bijzondere werk over de vier windstreken verspreid is: van Tokyo tot New York via Parijs. Wil je nog meer getalenteerde architecten ontdekken? Dan kun je hier op homify het werk en het talent van onze internationale en lokale architecten bekijken.