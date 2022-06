8 tips om je kleine appartement groots te doen ogen

Kleine ruimtes zien er al snel onoverzichtelijk uit. Het is dan ook super belangrijk om je kleine appartement opgeruimd en netjes te houden. Excuses zijn snel gemaakt, maar lastig te vergeven als je huis er direct uitziet als een Neanderthalergrot. Als je merkt dat er zich klonten kleren, stapels boeken of andere troep verzamelt: tijd voor een opruimrondje! Om ervoor te zorgen dat je huisje opgeruimd blijft, is het van belang dat alles een vaste plek heeft. Zorg dus voor voldoende opbergruimte.

Wil je eens een keer met een frisse blik naar je huis kijken? Wij hebben een tip: ga in een hoek staan en sluit je ogen. Adem diep in en uit en open je ogen. Zie de ruimte nu alsof je 'm voor de eerste keer in je leven betreed. Wat is je indruk? Welke spullen maken indruk en wat is eigenlijk teveel? Ga even niet in op gedachten die zeggen maar dat was van Oma! , of maar die heb ik nog gekocht in New York . Troep is troep, het hoeft ook niet direct weg maar zorg in ieder geval dat het uit het zicht staat!