Natuurstenen muren: 8 prachtige voorbeelden

Natuurlijke materialen spelen een steeds belangrijkere rol in het interieurontwerp. Als aanvulling op het materiaal hout dat we vaak terugzien, is steen in al zijn variëteiten een veelvoorkomende keuze bij design fans. De mogelijkheden van het gebruik van steen zijn namelijk vrijwel eindeloos: van rustiek of juist super glamoreus tot puur en minimalistisch. Er is geen stijl waar geen steensoort bij te matchen valt. Om dit uitgangspunt te onderstrepen zochten we acht prachtige voorbeelden van het gebruiken van stenen muren voor je. We zetten ze hieronder op een rij.