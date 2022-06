Voor en Na: vijf kleine keukens met een nieuwe look

Als je huis voorzien is van een niet al te grote keuken, dan hoeft dat nog niet te betekenen dat dit een onaangename ruimte om te gebruiken is. Maar in sommige gevallen kom je keukens tegen waar je maar liever niet gaat koken. Bij kleine keukens is het vooral de kunst om het geheel er ruim uit te laten zien. Met de juiste expert is dat over het algemeen geen probleem. We hebben met plezier vijf prachtige voorbeelden voor je op een rijtje gezet. Verbaas je vooral over de grote verschillen van de oude en de nieuwe situatie.