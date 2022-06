Gevelbekledingen van metaal

Metalen gevelbekledingen kunnen op bijna alle oppervlakken aangebracht worden, inclusief steen, stucwerk, beton of zelfs bestaand metaalwerk. Metaal is ook een economisch gunstige optie onder andere doordat metaal een zeer goede isolator is. Deze voordelen zijn een aantal redenen waarom wij hier bij homify denken dat metaal een uitstekende gevelbekleding vormt en vandaag willen wij dan ook een aantal geweldige voorbeelden laten zien en uitleggen waarom metaal voor jouw huis de ideale gevelbekleding is.

Metaal is simpelweg een prachtig materiaal. Het kan met het grootste gemak in verschillende vormen omgevormd worden tot groot visueel effect. Hier zien we een gladde vorm van metaalbekleding dat samen met veel beton de industriële stijl van dit prachtige huisontwerp versterkt. De moderne en trendy look dat dit huis uitstraalt maakt dat deze woning de blikvanger van de straat vormt.