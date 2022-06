Woon- en eetkamer worden een geheel- weg met die muur!

Het begon allemaal in de jaren 50, toen gingen kunstenaars in New York in oude fabrieken wonen, want dat was goedkoop en ze hadden veel ruimte om hun kunstwerken te maken. Zo werd de loft als woning geboren en is ook in onze tijd nog populair. In deze kamer zien we een loft anno 2016, veel van de authentieke elementen zien we er in terug, zoals de stalen open trap, de grote ramen die veel daglicht naar binnen laten (erg belangrijk tijdens het schilderen) en een mooie houtkachel die voor de warmte zorgt (ook al een oud thema in de beeldende kunst: de stoof van de bohemien). Wit, grijs, zwart en prikkelend rood: alles is aanwezig om van deze kamer een waar kunstwerk te maken. Met een interieurexpert ontwerp je snel je eigen droomwoning.