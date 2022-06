5 tips om weer verliefd op je woning te worden

Het is al jaren een populaire stijl en de kenners weten waarom. De rustige looks, het lichte palet en de variatie binnen de stijl maken het tot een feest om je woonkamer of keuken in deze stijl te kunnen inrichten. In deze keuken is er gekozen om het keukeneiland op een centrale plek in de ruimte te plaatsen, zo heb je als kok veel plek om te koken, samen of alleen, het is hier altijd fijn. Let eens op de mooie hanglampen en de prachtige oven, dat is een moderne variant op de ouderwetse van gietijzer uit de negentiende eeuw. En wat een daglicht! Genieten in deze keuken. Inspiratie voor je keuken vind je hier.