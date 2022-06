10 vrijstaande bijzondere huizen

Geheel anders dan het bovenstaande huis is dit pand: lekker licht met een Scandinavische twist. De bomen rond het huis verbergen het voor nieuwsgierige ogen die vanaf de landweg op het huis gericht zouden kunnen zijn. Veel mensen zul je hier niet treffen, want het huis is nogal vrijstaand. De dichtstbijzijnde buren zijn zeker een halve kilometer bij de woning vandaan. Natuurlijk ligt het huis niet in de middel of nowhere, want een beetje aanspraak van buurtgenoten is wel fijn. Daarvoor gaan de bewoners eens per week naar het dorp.