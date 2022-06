Kinderkamers | Een uitstapje naar de dierentuin!

Alhoewel kinderen vanaf jonge leeftijd al behoorlijk onafhankelijk zijn is het voor veel ouders nog moeilijk om ze in hun eigen kamer alleen te laten. Een eigen kamer is vaak al heel vroeg de eerste stap van een kind op weg naar zelfstandigheid en het overwinnen van angsten hoort bij het bewonen van deze ruimte. Het is mogelijk dat een baby problemen heeft met inslapen of een gevoel van eenzaamheid begint te krijgen gedurende de lange perioden die het alleen in deze kamer doorbrengt.

Als je deze problemen zo klein mogelijk wilt houden is het belangrijk extra aandacht te besteden aan de inrichting van een kinderkamer dat verder strekt dan de keuze voor een nachtlampje. Het is belangrijk dat je kind zich thuis en veilig voelt in zijn of haar kamer, en een favoriet thema kan daar heel succesvol aan bijdragen. Vandaag op homify kijken we naar een aantal heel verschillende kinderkamer designs die wel op een uitstapje naar de dierentuin lijken!