Je vloer schoonmaken, hoe doe je dat? 5 veelvoorkomende vloeren op een rij!

Waar we vroeger allemaal vloerbedekking in huis hadden, kun je vandaag de dag uit vele type vloeren kiezen. Laminaat, hout, tegels of beton, je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt er de grond mee bekleden. Maar hoe houd je al deze type vloeren goed schoon? Van vloerbedekking wisten we dat je er een hogedrukreiniger voor nodig had. Maar hoe zit het met de vloeren van tegenwoordig? In dit Ideabook zetten we 5 veelvoorkomende vloeren voor je op een rijtje en bespreken we voor ieder type hoe je deze het beste kunt schoonmaken. Lees snel verder en ga vandaag nog aan de slag!