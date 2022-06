Prefab woning: warm en opgeleverd binnen 5 maanden

Op de eerste verdieping zien we een grote slaap-, badkamer en een kantoor aan huis. Thuiswerken is steeds vaker normaal waardoor er meer behoefte is aan zo´n kantoor. De lichte muren en vloeren zorgen voor een moderne sfeer waarin genieten voorop staat. Hier boven op de eerste verdieping zou je ook heel goed een bed neer kunnen zetten, waardoor je een extra open slaapkamer kunt maken. Erg handig als tijdelijk onderkomen voor eventuele gasten die blijven slapen. Let eens op het daglicht dat door het raam naar binnen schijnt! Zo krijgt deze verdieping een prachtig heldere look. Natuurlijk kun je hier ook een leeskamer inrichten. It´s up to you! Samen met een echte professional, een interieurexpert, ontwerp je snel en vakkundig je eigen droominterieur. Be inspired!