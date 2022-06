Strakke villa met een prachtig zwembad

We weten allemaal hoe ons droomhuis eruit ziet. Deze dromen met anderen delen is een tweede. Vandaag laten we je de droom van twee bewoners zien, die hun droomwoning dus gevonden hebben. Het is een eigentijdse woning met prachtige looks. Het huis is gelegen in Coimbra, Portugal, en is ruim 900 vierkante meter in oppervlakte. Een woning die helemaal voldoet aan de verwachtingen van de eigenaren. Kijk snel met ons mee om de mooie woonideeën met eigen ogen te zien!