Een huis vol licht en met stijl

We staan weer even in de tuin / binnenplaats van de woning. Een plek om in de lente en zomer te genieten van het buitengevoel. Natuurlijk kun je in principe elke seizoen de vruchten van een tuin plukken, in figuurlijke zin, maar de warme seizoenen spannen natuurlijk de kroon als het op genieten aankomt. We zien hier een prachtige vijver waarin de vissen mooi te zien zijn. Er is zoveel keuze op dit gebied dat het je soms voor de ogen kan duizelen. Wij zien vaak mooie vijvers met koi-karpers die beginnen rond de 20 euro per stuk, maar dat zijn kleintjes. Je kunt het natuurlijk zo gek maken als je zelf wilt. Wat vast staat is dat deze vissen erg mooi zijn. Een prachtige vijver in je tuin, zoals hier te zien is, zorgt zeker voor extra sfeer.

Met deze blik in de tuin sluiten we af. We hopen dat je genoten hebt en net zo enthousiast bent als wij. Blijf ons volgen voor meer mooie ideeën. Deze oude boerderij is nu een prachtige, moderne woning geworden.