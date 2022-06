Voor en Na: vier spectaculaire badkamertransformaties

De badkamer is een van de meest intieme ruimte in je huis. Elke dag ben je hier te vinden om je klaar te maken voor een drukke dag of sluit je hier juist je drukke dag af. Een goede balans van comfort en stijl, is in deze ruimte dan ook erg belangrijk. Maar toch is de badkamer meestal de laatste ruimte die bij een grootscheepse verbouwing wordt aangepakt. Als de badkamer eindelijk aan de beurt is, dan is het ook van belang dat de werkzaamheden grondig ter hand genomen worden. Bij de volgende badkamertransformaties van diverse professionals is dat heel erg goed gelukt en deze projecten mogen dan ook gerust spectaculair worden genoemd.