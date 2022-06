Een moderne woning met een prachtig uiterlijk

Vanaf een afstand zien we erg goed hoe mooi de omgeving is. We zien een droomhuis in een sprookjesachtige omgeving. Deze buitenruimte biedt de bewoners, zeker de kinderen, alle ruimte om plezier te maken. De bomen rond de woning zijn oeroud en zorgen voor een unieke sfeer in deze mooie tuin. We zien een scherp contrast tussen deze organische reuzen en de strakke tegels die met het gazon deze tuin vormen. Echt een plek met een meditatieve ambiance. Laten we nu snel binnen gaan kijken.