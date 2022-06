7 schitterende ontwerpen voor een kleine tuin

Allemaal hebben we zo nu en dan wat frisse lucht nodig en een andere omgeving. We kunnen op reis gaan naar een verre bestemming, maar je kan het ook wat dichter bij zoeken in je eigen achtertuin. Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat tuinieren gezond is en dat we er rustig van worden. Onkruid wieden, planten kweken en verzorgen. Het versterkt onze band met de natuur en met innerlijk.

Weet je nog niet zeker of tuinieren iets voor jou kan zijn? Dan kan dit Ideabook je een zetje geven in de goede richting. We hebben zeven kleine tuinen voor je verzameld die laten zien dat ook van een kleine buitenruimte iets moois te maken is.