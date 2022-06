De koffiehoek: een onmisbare rustplaats

De koffiehoek op deze foto is, net als de vorige, vrij minimalistisch ingericht. Deze pantry bevindt zich op de vierde verdieping van oud pand in Amsterdam en biedt dan wellicht ook vanuit het raam een fraai uitzicht. Voor diegenen die het hoofd even leeg willen maken, is dat natuurlijk een uitkomst. De vloer gemaakt van Plexwood is in eenstemmigheid met het blad van het aanrecht. Deze ruimtelijke koffiehoek is ontworpen door het Nederlandse CG Interior Architecture.