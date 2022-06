Voor en Na: de meest hippe uitbreiding ooit

Al heel wat keren heb je op homify een uitbreiding kunnen zien van een rijtjeswoning of een twee-onder-een-kap in het Verenigd Koninkrijk. Dat is bij dit project ook het geval: een oude twee-onder-een-kap is helemaal opgeknapt, verbouwd en uitgebreid. Verder staat ook dit huis in de buurt van Londen, dus Brits is het zonder enige twijfel. Het verschil tussen dit huis en de vorige projecten is dat dit geheel er zo hip, modern en innovatief uitziet. Een duizelingwekkende combinatie waar je mond echt letterlijk van open gaat vallen. Verbaas je over dit schitterende ontwerp van architect Paul Wiggins.