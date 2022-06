Droomvilla met bijzondere look

In de villa is een open woonconcept gehanteerd waarin de woonkamer en de keuken kunnen wordt afgescheiden door een eenvoudige schuifdeur. Ook deze schuifdeur is uitgevoerd in het lichte Franse eiken. Deze houtsoort komen we tevens tegen in de kastbetimmering en de keukenfronten, waardoor we een grote eenheid in het interieur ervaren. Let ook even op de gietvloer, die geeft het geheel die industriële look en is daarbij erg eenvoudig schoon te houden. De eenvoudig ontwerptrant die we in het interieur zien biedt natuurlijk veel ruimte voor variatie en kleurexperimenten, want hoe leuk is het om een kunstwerk met expressieve kleuren in je interieur te zetten. Niet alle boekenplanken van deze wandkast zijn al gevuld, maar we krijgen al wel een indruk wat voor effect de gekleurde boekenkaften in het interieur hebben. Ideeën voor je meubilair vind je hier.