Strak vormgegeven woning met een warmte die aantrekt

Een eenvoudige, strakke vormgeving met een warmte die ons aanlokkelijk in het oogt valt. Een villa met veel ruimte en een mooi stuk ruimte er rond omheen. Dat zijn toch de dingen die ons direct overtuigen bij de bezichtiging van een woning? Voeg daarbij een excellente sfeer en optimaal comfort en je weet als huizenkoper direct waar je wezen moet. Natuurlijk laten we je hier een woning zien die niet direct binnen ieder budget past, maar dat betekent niet dat we niet geïnspireerd mogen worden door een woning als deze. Archstudio Architecten bouwden de woning waarbij ze al hun kennis en kunde in de strijdt gooiden om de woonwensen van de eigenaars concreet te maken. We hebben het hier over een architectenbureau met veel ervaring in de realisering van bijzondere projecten en met een geheel eigen stijl. Daarnaast helpen ze je veel zorgen uit handen als het gaat om bouwaanvragen, bestemmingsplanwijzigingen en bouwkundig- juridische aspecten. Ook kun je bij ze terecht voor advies en begeleiding tijdens bouw-/ en renovatieprojecten. De moderne villa die we vandaag aan je laten zien bevindt zich in Park Brederode te Bloemendaal, een idyllisch omgeving met een schitterend woonklimaat. Loop even met ons mee voor een wandeling door deze excellente woning en vang de nodige inspiratie!