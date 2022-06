Verblindend mooi woonhuis in Voorburg

We nemen je mee naar een woonhuis in Voorburg. Deze woning is gerealiseerd in Park Leeuwensteyn, voor een echtpaar met een jongvolwassen dochter. De wijk is groen met een excellente sfeer, een prima plek voor een luxe villa met een behoorlijke présence. PHOENIX, architectuur en stedebouw wist deze woning te realiseren in een moderne, strakke stijl waaruit een hedendaagse mentaliteit spreekt. De gebouwen van het architectenbureau zijn altijd gebaseerd op de woonwensen van de klant, we spreken dan ook eerder over uniek maatwerk dan over een vaste huisstijl. Door een heldere dialoog tussen opdrachtgever en architect ontstaat een duidelijk plan waarin het ideale ontwerp concreet gemaakt wordt. Vandaag gaan we je meenemen door door de woning in Voorburg, om je een goed beeld en inspiratie te geven. Kijk snel met ons mee!