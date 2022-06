Idyllisch wonen op een woonboot

We kijken vandaag naar wat we gerust een complete transformatie van Belgisch vrachtschip mogen noemen. De eigenaren waren toe aan een grotere woningen vanwege gezinsuitbreiding. Naar enig speurwerk viel hun oog op de mooie Spitz. Het schip was jaren lang gebruik op de Europese binnenwateren, maar nu mag het met pensioen en dienst doen als woning voor het jonge gezin. De boot was al die jaren fantastisch onderhouden waardoor hij in een uitstekende staat verkeerd. De stuurhut, roef en machinekamer worden door de nieuwe eigenaars in tact gelaten, waardoor de authentieke sfeer in de boot behouden blijft en daarbij geschikt om te varen. Nu we het schip zo in de haven zien liggen wordt het duidelijk waarom een woonboot zo geliefd is. Het is toch een idyllisch plaatje?! Laten we snel binnen gaan kijken.