Een jaren dertig woning te Bussum

Tegenwoordig zien we veel nieuwbouw in een jaren dertig stijl. De huizen uit de jaren dertig laten, als ze in hun originele staat zijn, qua comfort en ruimte toch nog vaak wat te wensen over. Over het algemeen zijn ze krapper, hebben ze minder kamers en moet er nog flink wat aan gebeuren in termen van isolatie. De nieuwbouw jaren dertig woningen hebben dit natuurlijk niet. Wat de oude huizen wel hebben is een authentieke sfeer, die kun je niet opnieuw bouwen, die is er of die is er niet. Dit jaren dertig huis is door Het Ontwerphuis onderhanden genomen en krijg een volkomen nieuwe look. Wat op deze foto vooral opvalt is de uitbouw die over de gehele breedte geopend kan worden, waardoor binnen en buiten verdwijnen. De eetkamer en keuken worden zo nauw bij de tuin betrokken, dit is natuurlijk heerlijk als het buiten lekker weer is. Wil je meer ideeën voor een relaxzone? Kijk dan hier naar de voorbeelden!