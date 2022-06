Architectonische schoonheid

Al sinds de Gouden Eeuw is de vechtstreek een geliefd oord om in de zomer te verpozen. In deze eeuw waren er diverse mogelijkheden om erg rijk te worden. De rijke kooplieden kon het zich veroorloven om een een buitenhuis aan de Vecht te laten bouwen. Omdat de plattelandslucht een stuk gezonder was dan de lucht in Amsterdam, was de streek erg geliefd. De cultuur rond het hebben van een buitenhuis bestond tot in de achttiende eeuw, want toen maakte de economie van de Republiek een forse neergang mee, waardoor veel rijke families noodgedwongen afstand moesten doen van hun weelderige huizen. Maar deze oude vechthuizen leven voort in deze wonderschone villa te Loenen. Let op de bijzonder grote luiken en de imposante présence van de villa. Sommige architectuurkenners stellen dat we onze woningen beschrijven via zeer menselijke termen, zoals rustig, imposant, vriendelijk, uitnodigend, open, licht, gezellig ect. Deze woning laat er duidelijk geen gras over groeien en lijkt te zeggen: ´om mij kun je niet heen´! Laten we snel naar binnengaan.