Trends in beddenland: de 6 mooiste bedden

Ons bed, net als onze badkamer, is in het fijnste geval de ruimte waarin je je volledig kunt ontspannen. Het is de plek waar je alle stress achter je kan laten en je gedachten de vrije loop kunt laten. Dat is waarom het zo belangrijk is dat je je slaapkamer precies die serene uitstraling geeft die nodig is om in die ontspannen 'state of mind' te komen. Het belangrijkste element hierbij? Het bed. Er zijn wel duizenden soorten bedden waaruit gekozen kan worden. Het praktische en functionele gebruik ervan is natuurlijk van belang wanneer je kiest, maar de stijl van het bed is minstens zo belangrijk. Past het wel bij je huis? Er zijn bedden in Scandinavische stijl, moderne bedden, landelijke bedden en bedden in klassieke stijl. Om kort te gaan: de mogelijkheden zijn eindeloos, wij zetten een aantal trends voor je op een rij.