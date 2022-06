Luxueuze stadsvilla in Amsterdam-Zuid

We gaan vandaag genieten van een bijzondere villa in Amsterdam-Zuid, deze is gelegen aan het Zuideramstelkannaal. Hij bevindt zich in omgeving met huizen die stammen uit de jaren vijftig. De villa is echter nieuwbouw, want het huis dat hier oorspronkelijk stond was te klein en een renovatie was niet afdoende om het weer volgens de moderne wooncriteria bewoonbaar te maken. In dit artikel nemen we het onder de loep. Paul Seuntjens (Paul Seuntjens Architectuur en Interieur) heeft het tot zijn doel gemaakt om de woonwensen van zijn opdrachtgevers te vertalen in verrassende ontwerpen. Zijn woningen sluiten als een maatpak aan op de verwachtingen van de bewoners. Geen wonder dat zijn opdrachtgevers vol lof zijn over zijn werk. Hieronder zien we een mooi voorbeeld van zijn stijl, als we de de Villa in Amsterdam-Zuid bezoeken. Kijk met ons mee en laat je inspireren!