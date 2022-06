Duurzame Villa te Heemstede

Vandaag laten we je het huis van de toekomst zien. Het gaat daarbij niet om het huis dat we vroeger in het gelijknamige tv-programma uit de jaren tachtig zagen, waarin de nieuwste technologische snufjes gepresenteerd werden door de Nederlandse sterrenkundige Chriet Titulaer. Je moet eerder denken aan stap terug, een soort retro-revolutie, waarbij de mens weer gaat leven naar draagkracht van de aarde. In dit artikel laten we je een villa zien met een design dat van een verbluffende eenvoud is. Het is een archetypisch westers beeld van een huis dat door een kind getekend zou kunnen zijn. Tijdens de bouw van het villa was het ´duurzaamheidsconcept´ een belangrijk punt van overweging, dit komt tot uitdrukking zowel in het exterieur als in het interieur van de villa. Vinden het erg leuk om je mee te nemen voor een rondleiding door deze droomwoning. Kijk je ogen uit en vang de inspiratie die je nodig hebt!