Tip voor huizenjagers: een gerenoveerde jachtopzieners woning

We bevinden ons vandaag op historisch geladen grond. Onze reis voert ons vandaag naar kasteel Delbecque nabij Sint-Denijs-Westrem. Vroeger had de kasteelheer een jachtopziener in dienst die zorgde voor een juist evenwicht in de fauna populatie, deze opziener had een weenstee nodig waar hij kon verblijven, de jachtopzieners woning had deze functie. Het huis dat we vandaag aan je laten zien is zo´n 250 jaar oud en moest natuurlijk verbouwd worden om moderne bewoning mogelijk te maken. De opdrachtgevers wilden een comfortabele woningen in een rustieke stijl en vertrouwden deze opdracht toe aan Callebaut Architecten, een expert in het herbestemmen van herenhuizen, monumenten en hoeves tot woning. Telkens wordt er de groots mogelijk zorg besteed aan de conservering van de authentieke elementen in deze panden, zodat een schitterende mix tussen oud en nieuw ontstaat. Hieronder laten we je een aantal mooie voorbeelden van het werk van Callebaut Architecten zien. Dus kijk snel met ons mee voor de nodige inspiratie.