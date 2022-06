Heldere villa met natuurlijke vormen

Tot nu toe hebben we verschillende kamers gezien waardoor we een goed beeld van de stijl van de woning hebben gekregen. Maar we hebben nog niet echt een goed beeld van de ruime opzet van de ruimte opzet van de woning gekregen. In deze open living zien we hoe mooi alle ruimtes op elkaar aansluiten. Een trap beweegt zwierig als een slinger naar boven. Let op de stalen leuning! Op een centraal punt in de ruimte staat de eetafel, een perfect plek om te genieten van het culinaire leven. De bewoners zijn echte liefhebbers van de Franse keuken, dus er staat hier altijd iets bijzonders op tafel. Op de achtergrond zien we het zitgedeelte van deze open ruimte, waar je heerlijk met vrienden en familie kunt genieten van de vrije uren. Het lichtplan in deze kamer zorgt voor een fijne woonambiance waarin de bewoners zich helemaal goed voelen. Een gedegen lichtplan zorgt dat je het maximale uit je woning haalt. Wij zijn fan!

