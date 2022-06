6 tips om de opslagruimte in je keuken te verbeteren!

Dus: wanneer je oud of kapot keuken- of kookgerei hebt dat je al in jaren niet hebt gebruikt… gooi dit weg of breng het naar de recycle. Dat kan lastig zijn omdat we altijd wel een reden kunnen bedenken waarom we die half kapotte toaster toch nog moeten bewaren. Laat je niet vangen door deze bekende truc. Je zult jezelf dankbaar zijn wanneer je ontdekt hoeveel ruimte er over is in je keuken wanneer je die dingen weggooit waarvan je diep vanbinnen weet dat je ze toch vrijwel nooit gebruikt.