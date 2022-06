Een geweldige verbouwing van een prachtige, oude kapel

We laten je in dit artikel een bijzonder gebouw zien, een klein juweeltje dat ontstaan is door de restauratie van een uniek gebouw met een prachtige geschiedenis. Het heeft monumentale waarde en dateert uit 1891. Oorspronkelijk was het een college voor een priesteropleiding, daarbij hoorde ook een kapel. In de volksmond wordt dit gebouw dan ook wel de kapel genoemd. Helaas is het jarenlang verwaarloost waardoor het echt tot een ruïne verworden is. Gelukkig trok architect David Bilo zich het lot van de kapel aan en wist met groot vakmanschap nieuwe leven aan het gebouw te geven. Laten we even kijken hoe mooi de resultaten geworden zijn. Kom met ons mee naar Portugal voor een wonderlijke trip door een vervallen ruïne die uiteindelijk een schitterende look kreeg!