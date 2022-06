Bouw een luxe loft op je woning

Het huis dat we vandaag gaan bekijken staat in een straatje met een authentieke sfeer. Het lijkt bijzonder veel op dat van de buren, maar toch heeft ons pand iets unieks. Natuurlijk hebben we het over de subtiel geplaatste dakkapel, die extra woonruimte boven biedt. Het is een op zo´n mooie manier gemaakt dat deze kapel niet bijzonder sterk opvalt in het straatbeeld. Dat was overigens ook een eis van de gemeente. Het is belangrijk dat je altijd over de juiste vergunning beschikt, dus regel het eerst met de gemeente voor je gaat bouwen. Nu we de looks van de buitenkant gezien hebben, zijn we erg benieuwd naar de binnenkant. Kijk met ons mee.