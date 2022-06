5 tips voor een luxueuze industriële slaapkamer

Verwijder je kristallen kroonluchter of elegante hanglamp. Plaats stoere verlichtingsarmaturen gemaakt van gerecyclede buizen, metalen schalen, potten en oude blikjes. Het kan geen kwaad om de losse kabels op de juiste wijze te isoleren. Er is geen plint of strip nodig om ze achter weg te werken, zichtbare kabels horen juist bij de industriële look.

Zorg ervoor dat deze elementen netjes georganiseerd zijn om te voorkomen dat het eruit ziet als een rommelig geheel zonder zorg en aandacht voor organisatie. Je kunt ze in kabels bij elkaar binden of hang ze aan haken. Verzamel ze op de juiste plek zonder dat ze enige vorm van belemmering veroorzaken. En het belangrijkste van alles: wees niet te precies – de industriële look gaat namelijk vooral over imperfectie!