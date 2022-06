8 manieren om je appartement groter te laten lijken

Wanneer je werkt met een kleine ruimte dan is het belangrijk om na te denken of de meubels in de ruimte passen waar ze in komen te staan. Verwijder logge donkere en grote meubels of te pompeuze bankstellen die niet bij de ruimte passen en zet in plaats daarvan mooie stijlvolle items neer die passen bij de afmetingen en plaats in de ruimte.