7 tips voor een gezelligere slaapkamer

Zoals we eerder al schreven, is het bed min of meer het belangrijkste onderdeel van de slaapkamer. Het is dus aan te raden om hier niet op te bezuinigen. Kies een kwalitatief goed bed met een kwalitatief goed matras en je zult merken dat je nachtrust een stuk beter is. Goed is ook om na te denken over waar je je bed plaatst. Zet je hem zo neer dat je 's ochtends uit het raam kan kijken, of kies je voor wat meer privacy. Wil je het bed dichtbij de deur of juist niet? En zo zijn er veel verschillende mogelijkheden, waarbij je voor jezelf moet nagaan wat je het prettigst vindt.