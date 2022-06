Symmetrische inrichtingen, een oase van rust

Ook in deze woonkamer zien we dezelfde soort symmetrie terug als hierboven. De twee naast elkaar geplaatste stoelen zijn in opzet vrijwel identiek aan de symmetrische inrichting van hierboven. Toch is de uitstraling van deze woonkamer heel anders. Zeer waarschijnlijk zit 'm dat vooral in het kleurgebruik in deze woonkamer. We zien de symmetrie terug in de stoelen, de plaatsing van de tafels en zelfs in de ornamenten in de hoek. Toch is hier subtiel gespeeld met het spiegelen van de meubels. We nemen de twee plantenzuilen tegen de muur als voorbeeld en zien daarin dat hoewel de basis symmetrisch is, de invulling daarvan afwijkt. Door twee verschillende vormen te gebruiken om de zuilen af te dekken wordt toch een speels effect gecreerd.