Voor en Na: verlaten herenhuis wordt hip appartement

Als je een beetje met je ogen knijpt dan weet je precies hoe het hier geweest is. Herenhuizen in Parijs zijn al snel een paar eeuwen oud en hebben daarom allerlei roerige periodes uit de wereldgeschiedenis meegemaakt. In de jaren 20 van de afgelopen eeuw was hier sprake van een hip interieur, maar inmiddels lijkt het toch een beetje op vergane glorie. Als bewoner heb je dan de keuze: de oude situatie herstellen, of de knoop doorhakken om er iets compleet anders mee te gaan doen. Voor dat laatste hebben de bewoners van dit huis gekozen. We zullen zo zien hoe leuk het veranderd is, je ziet eerst nog een paar andere foto’s van de oude situatie.