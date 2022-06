6 geweldige stijlen voor hoofdeinden om van te dromen

Met een beetje geluk breng je een derde van de dag door in je bed. En dus is het zorg om van dat bed iets speciaals te maken. Het moet fijn liggen zodat je uitgerust wakker wordt. Maar het moet er ook leuk uitzien en je moet er lekker in kunnen zitten, zodat je kan lezen of nog even televisie kunt kijken. En daarom is een goed hoofdeinde van je bed van groot belang. In dit Ideabook bespreken we een aantal verschillende stijlen zodat je een weloverwogen keuze kunt maken. En voor straks, slaap lekker!