Modern, wit familiehuis

Als er een ruimte in de woning te vinden is waar daglicht en luxe design heel mooi samengaan dan is het wel hier in de keuken. In de ochtend is het hier goed toeven! Het eetgedeelte en de keuken lopen in elkaar over, daardoor is het erg gezellig om met meerdere mensen te genieten van heerlijke gerechten. De kok en gasten kunnen hier gezellig converseren. De strakke look maakt deze keuken erg modern. Let eens op de keukenapparatuur, deze is strak geïntegreerd in de wand. Zo blijft het interieur zuiver van vorm en minimalistisch. Meer mooie keukenideeën kun je hier vinden.