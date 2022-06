Nieuw stenen huis met oude roots

Dit familiehuis in Polen is een oase in een ongerept natuurgebied. Het architectenbureau Kropka Studio ontwierp de woning met veel gevoel voor stijl en details. Bij de bouw van de woning was het belangrijk dat het pand zou opgaan in de natuur. We gaan hieronder aan je laten zien hoe sfeervol de woning vormgegeven is. Check it out!