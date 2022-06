Klein, maar indrukwekkend huis

Hout was duidelijk het favoriete bouwmateriaal. Overal in de woning zien we het terugkomen, maar nergens is het zo dominant als in deze mooie keuken. Het wordt niet alleen voor de vloer, maar ook voor het meubilair gebruikt. Zelfs de hanglamp heeft een houtkleur. Let eens op het contrast tussen de kasten en de tegels op de keukenwand: mooi en minimalistisch. Het keukeneiland valt op door zijn strakke industriële look, maar past perfect bij de rest. Hier kun je lekker zitten om te genieten van een ontbijt of een diner! Inspiratie voor je keuken nodig? Klik hier!