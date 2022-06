Voor en Na: prachtige transformaties dankzij een innovatieve architect

Voor we afscheid nemen van het werk van deze architect, kijken we nog even bij het laatste huis binnen. Het leuk is dat de oude sfeer hier zo goed behouden is gebleven, net zoals we net buiten ook al konden zien. In de voormalige schuur is een prachtige keuken ontstaan. Eigentijds en toch ademt de oorspronkelijke stijl uit alles. Leuk om hier wat te koken en vervolgens op het terras van een heerlijke maaltijd te genieten. De uitspraak leven als God in Frankrijk is niet voor niets bedacht!

Aangenaam verrast door het werk van deze Franse architect? Op homify kunnen we je nog heel veel meer ideeën en inspiratie uit Frankrijk bieden. Dit huis is daar een prachtig voorbeeld van.