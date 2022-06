Mooi groot huis met een bijzondere tuin

In een villa wijk in het Poolse Krakau vonden we een huis met een elegante vormgeving. De ontwerpers van het kantoor Lemański hebben een stijl voor de villa gekozen die perfect aansluit bij de bestaande gebouwen in het gebied. Toch is er op dit vlak voor de nodige innovatie gekozen. Uiteindelijk ontstond er een huis dat aan elke zijde een andere look heeft. Echt een interessant concept! Kijk snel met ons mee naar de mooie woonideeën die er in te zien zijn.