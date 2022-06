8 grootse ideeën voor kleine gevels

De gevel van een huis is als een visitekaartje. Het is het eerste wat een bezoeker ziet en dus moet die eerste indruk goed zijn. Een goed ontworpen gevel zou in principe bij elk huis moeten passen. Groot of klein. In dit Ideabook bespreken we een aantal gevels met verschillende materialen en uitstralingen, die zelfs een klein huis een grootse uitstraling geven. En er zitten er vast een paar bij die jou zullen bevallen.