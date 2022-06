Voor en Na: verouderd onderkomen wordt de ideale strandwoning

Een woning in de buurt van het strand en de zee is eigenlijk een voorrecht te noemen. Zeker als zo’n huis ook nog eens te vinden is in het zonnige en warme Spanje. Maar wat nou als het onderkomen hopeloos verouderd is? Flink verbouwen is in zo’n geval de beste oplossing. Het onderwerp van onze aandacht heeft zo’n verbouwing ondergaan. Een schitterend huis, dat voor geen enkele zonliefhebber te weerstaan is. Bekijk deze mooi transformatie, die is uitgevoerd door de professionals van Selecta Home.