Markthal Rotterdam – Wonen en shoppen in één

De aannemer J.P. van Eesteren begon op 1 oktober 2012 aan de bouw van de boog. Het doel van het ontwerp was dat bezoekers zich in de constructie vrij en open kunnen bewegen. Omdat er geen wind of regen binnen mag komen, moesten de grote openingen aan beide uiteinden van het gebouw gesloten worden. Om de façaden toch zo transparant en lichtdoorlatend mogelijk te houden werd er voor een minimalistische constructie met eenvoudige beglazing gekozen voor het afsluiten van de beide kanten dat uit een minimaal aantal constructiedelen bestaat. Deze constructie is vergelijkbaar met een tennisracket, waarbij de boogvormige opening een stijve frame vormen waartussen de stalen lijnen in een raster bevestigd zijn. De individuele glazen ruiten werden vervolgens in het stalen rooster geklemd. Deze staal met glazen façades zijn flexibel ontworpen, waardoor bij zware stormen de constructie tot wel 70 cm naar binnen gedrukt kan worden zonder schade aan het gebouw of de façade.

Dankzij de uitzonderlijke architectonische vorm van de Markthal is het mogelijk het kunstwerk aan de binnenkant van de boog ook van buiten te bewonderen. Om de kleurige binnenkant van buiten beter uit te doen komen is er voor een neutrale, grijze natuurstenen bekleding gekozen voor de naar buiten gerichte oppervlakken dat past bij de alom aanwezige grijze straatstenen en het bouwwerk licht en neutraal in plaats van zwaar en massief doen lijken.

De hal heeft op de begane grond aan beide kanten een ingang en is zo open en uitnodigend vormgegeven. De enige gesloten vlakken zijn doorspekt met ramen en glas waardoor het gehele gebouw een open, uitnodigende sfeer uitstraalt.