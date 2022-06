Luxe gezellige woning

We staan hier in de kamer die we met recht een gezinskamer mogen noemen. Natuurlijk staan we hier in de eetkamer die op een prachtige manier in gericht is. Alle kleuren matchen en dat is best knap als je bedekt dat ze allemaal vrij uitgesproken zijn: het donkere hout van de tafel en de stoelen, de wandplanken en de grijze verf op de muur, ze vormen hier een unieke setting met een hedendaagse twist. Op veel plekken zien we die spotjes, volop daglicht en stijlvolle hanglampen boven de eettafel, die door hun koele kleur mooi contrasteren met het warme hout. Een sfeervolle keuken richt je eenvoudig in met behulp van een expert.