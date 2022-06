5 Bijzondere schoolgevels

Van jong tot oud, van een jaar of 2 tot soms wel 25 oud, gaan we dagelijks naar school: of het nu een peuterspeelzaal of universiteit is, een middelbare school of muziekschool. We gaan er om te leren, te spelen, kennis en vaardigheden op te doen en te oefenen en allerlei andere zaken die ons opleiden om als volwassene in de maatschappij mee te kunnen draaien. Maar, hoe belangrijk scholen ook zijn, vaak gaan of gingen we er met grote tegenzin naartoe en met veel plezier weer bij vandaan. De ontwerpen die wij je vandaag laten zien maken school misschien niet minder vervelend, langdurig en saai maar wel veel mooier! Hieronder zie je 5 bijzondere geveldesigns voor scholen in diverse Europese landen die je stijlvol en uitnodigend verwelkomen voor een dagje of uurtje les!