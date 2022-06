Vrijstaande woning in de vrije natuur

Een terugkerende kleur is rood, deze zagen we net al in de keuken, en werkt erg prikkelend op ons netvlies. De rust in de woonkamer komt door het wit en het grijs. In combinatie met het zwart is deze kamer qua kleurenpalet helemaal in balans, want zwart spreekt direct aan, maar is visueel minder fel dan rood. We vinden de transparante tafel erg modern, deze past bij de kleuren in de woonkamer. Let ook even op de wand achter de stoel met berenvel (kunst), een eclectische (vrij design) samenstelling van unieke design dat direct zorgt voor een gave look.